Десять подростков попали в больницу после посещения бассейна в Сочи

После посещения бассейна в одном из санаториев Сочи десять молодых спортсменов попали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что после тренировки подростки начали жаловаться на недомогание. В состоянии средней тяжести их доставили в медицинское учреждение. Врачи установили, что юные спортсмены отравились парами хлора. В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает.

«Прокуратурой района с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно организованы проверочные мероприятия, взяты пробы воды, анализ которой позволит установить причины случившегося», — подчеркнули в прокуратуре.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимире 17 человек отравились шаурмой после посещения точек быстрого питания. Эксперты из Роспотребнадзора взяли пробы для проведения дальнейших лабораторных исследований.