Сотрудники ФСБ России рассказали о вопиющем инциденте.
Двое подростков из Сибири получили сроки за подготовку теракта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
«В Сибири двое несовершеннолетних были приговорены к реальным срокам за подготовку взрыва в здании новосибирского филиала „Паспортно-визовый сервис“ МВД России», — приводит цитату из заявления Интерфакс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Белгорода за изготовление и сбыт фальшивых денег.
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