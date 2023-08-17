Двое подростков из Сибири получили сроки за подготовку теракта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

«В Сибири двое несовершеннолетних были приговорены к реальным срокам за подготовку взрыва в здании новосибирского филиала „Паспортно-визовый сервис“ МВД России», — приводит цитату из заявления Интерфакс.

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