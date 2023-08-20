ВС РФ уничтожили более 700 боевиков ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 285 0

В Минобороны рассказали об успехах российской армии.

ВС РФ уничтожили более 700 боевиков ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Российские военные ликвидировали свыше 700 боевиков ВСУ на запорожском, донецком, купянском и краснолиманском направлениях за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

По его словам, на указанных направлениях за сутки ВС РФ отразили 23 вражеские атаки. Украинская сторона при этом потеряла более 700 боевиков убитыми и раненным. В военном ведомстве отметили, что урон был нанесен не только живой силе — противник потерял склад боеприпасов в районе города Очаков в Николаевской области.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

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Спецоперация
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