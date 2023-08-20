В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55 0

Минобороны РФ о нанесении ударов пока не информировало.

В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории Херсона. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель областной военной администрации города Александр Проскудин.

В публикации уточняется, что урон был нанесен территории завода, расположенного в Херсоне. Других подробностей нет.

В Минобороны РФ о нанесении ударов по объектам на подконтрольных Киеву территориях пока не сообщалось.

Накануне, 19 августа, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. По словам очевидцев, был виден густой дым. Информации о разрушениях и пострадавших при этом не поступало.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности атаку на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ повредили химический концерн «Стирол» в Горловке во время обстрела.

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В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

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