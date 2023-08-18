Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

Страну представит Сергей Лавров.

Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Глава МИД РФ Сергей Лавров представит страну на Генеральной ассамблее ООН в сентябре. Состав утвердил президент Владимир Путин, подписав распоряжение.

Согласно документу, в делегацию также вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В конце июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что у президента нет планов по посещению Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, который состоится в Йоханнесбурге 22–24 августа. При этом российский лидер отметил, что поддерживает контакты со всеми коллегами.

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