В результате падения обломков дрона в Подмосковье пострадали два человека
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В больницу увезли только одного пострадавшего.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в Истринском районе пострадали два человека.
Он отметил, что оба дрона были сбиты силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. Обломки одного из беспилотников упали на дом в районе города Истра.
«Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах», — написал Воробьев в Telegram-канале.
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