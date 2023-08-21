В результате падения обломков дрона в Подмосковье пострадали два человека

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в Истринском районе пострадали два человека.

Он отметил, что оба дрона были сбиты силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. Обломки одного из беспилотников упали на дом в районе города Истра.

«Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах», — написал Воробьев в Telegram-канале.