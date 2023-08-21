«Лицом к лицу»: Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Эрдоган надеется на встречу с Путиным лицом к лицу в сентябре

«Лицом к лицу»: Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Между тем в это время ожидаются встречи мировых лидеров. Удастся ли тогда президентам Турции и России поговорить?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре. Об этом он заявил журналистам в самолете по возвращению из Венгрии.

Так, турецкий лидер надеется на разговор, несмотря на загруженный график — в это время ожидаются встречу G20 в Индии и Генеральная ассамблея ООН в США.

«Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

При этом ранее российские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что проведение встречи Эрдогана и Путина на турецкой территории маловероятно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным.

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