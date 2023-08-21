«Нет конкретики»: встречу Путина и Эрдогана в Турции назвали маловероятной

Так встретятся ли лидеры? И когда это может произойти?

Проведение встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на турецкой территории маловероятно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Анкаре.

«Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но четкого решения по этому поводу еще нет. Это вероятность», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что власти Турции сегодня ничего конкретного по данной встрече сказать не могут.

«По этому вопросу у нас сейчас нет информации и конкретики», — добавил источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкая сторона рассчитывает в ближайшие дни принять Путина с государственным визитом. Анкара уже якобы начала усиленную дипломатическую работу.