«Вновь повторит»: о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным во время его визита

Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине
Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency
Источник в администрации турецкого лидера привел подробности ожидающейся встречи.
Стало известно, о чем президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что основной темой станет Украина.
«Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ред.) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — заявил источник агентства в администрации турецкого лидера.
Эрдоган в среду, 2 августа, провел с Путиным дистанционные переговоры и пригласил его с визитом в страну. По информации представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча будет согласовываться по дипломатическим каналам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган рассчитывает на визит Путина в страну в августе.
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