Гадалка «очистила» москвичке ауру и кошелек на 88 800 рублей

Магическими действиями уже заинтересовались правоохранители.

Москвичка стала жертвой обмана в интернете, решив «очистить ауру» с помощью гадалки. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Так, 18 августа в полицию обратилась 21-летняя Александра. Она, по собственному признанию, решила обратиться к некой Марии, контакты которой обнаружила на сайте с гадалками.

Всего за тысячу рублей ведунья обещала рассказать «все, как на духу». Получив деньги, она сообщила жертве о негативе, который якобы исходит от нее.

Порчу гадалка предложила снять за десять тысяч рублей, на что девушка сразу же согласилась. Всего в процессе «чистки ауры» Мария выманила у клиентки 88 800 рублей. После чистки ауры у жертвы мошенничества очистилось и сознание, она обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с помощью двойника и гадалки черные риелторы продали чужую квартиру в Москве.