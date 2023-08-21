А где муж? Дженнифер Лопес отправилась на отдых без Бена Аффлека

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Рита Миронова
Рита Миронова 59 0

Певица Дженнифер Лопес поделилась пляжными фотографиями из отпуска

А где муж? Дженнифер Лопес отправилась на отдых без Бена Аффлека

Фото: www.globallookpress.com / FS

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С кем голливудская звезда проводит мини-каникулы?

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как отдыхает во время очередного путешествия. В своем личном блоге знаменитость поделилась кадрами с курорта: на снимках Лопес позирует в белом купальнике, расположившись на шезлонге около моря.

С кем артистка провела отпуск — неизвестно, однако внимательные подписчики заметили, что в каком-то смысле Лопес все же провела отдых с мужем. На одном из снимков она была в именном украшении.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились в 2021 году спустя почти 20 лет после первого расставания. Многие считали, что их вновь вспыхнувшие чувства — самый обыкновенный пиар. Но любовь оказалась искренней. Звезды уже год женаты, они появляются на публичных мероприятиях вместе и практически не расстаются в будничной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес поделилась трогательными кадрами с Беном Аффлеком. 

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