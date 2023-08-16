Дженнифер Лопес поделилась трогательными кадрами с Беном Аффлеком

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В прошлый вторник голливудскому актеру исполнился 51 год. Как он вместе с супругой провел этот день?

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos; 5-tv.ru

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поют дуэтом в машине. Семейным видео поделилась Джей Ло — в день рождения мужа. Звездная пара едет в автомобиле и подпевает соул-композиции под названием «Какой чудесный день».

Несмотря на название песни и праздник, Бен остается сосредоточенным и серьезным за рулем, а вот его жена на пассажирском сидении расслаблена и улыбается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бена Аффлека заметили в объятиях бывшей жены.

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