Дженнифер Лопес поделилась трогательными кадрами с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поют дуэтом в машине. Семейным видео поделилась Джей Ло — в день рождения мужа. Звездная пара едет в автомобиле и подпевает соул-композиции под названием «Какой чудесный день».

Несмотря на название песни и праздник, Бен остается сосредоточенным и серьезным за рулем, а вот его жена на пассажирском сидении расслаблена и улыбается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бена Аффлека заметили в объятиях бывшей жены.