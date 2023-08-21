Не стало художницы и искусствоведа Анны Рандиной

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Академик Российской академии художеств Анна Рындина умерла в 86 лет

Не стало художницы и искусствоведа Анны Рандиной

Фото: rah.ru Сайт Российской академии художеств

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Она была дочерью главного художника Большого театра.

Вчера ушла из жизни доктор искусствоведения, профессор истории и теории христианского искусства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, академик Российской академии художеств Анна Владимировна Рындина, сообщает сайт РАХ.

Смерть 86-летней художницы стала большой потерей для мира искусства. Сожаления об утрате высказала Российская академия художеств, отделение искусствознания и художественной критики, а также Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительного искусства.

Рындина была дочерью главного художника Большого Театра Вадима Рындина. Она первой занялась изучением древнерусских резных икон и каталогизирована выставки русской иконы в России и за рубежом.

Гражданская панихида и отпевание искусствоведа состоятся в 12:00 24 августа в Храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, от чего умер ведущий актер Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин.

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