Каршеринг начал проверку после инцидента с ребенком и шприцем в машине

Десятилетняя девочка уколола ногу шприцем с неизвестной жидкостью, когда выходила из салона автомобиля.

Каршеринговый сервис BelkaCar проводит проверку инцидента со шприцем в сиденье автомобиля в Москве. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«Мы на связи с пользователем, выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили в BelkaCar.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что десятилетний ребенок укололся шприцем с жидкостью, спрятанным в автомобиле каршеринга в Москве. Он вошел девочке в икроножную мышцу. Ее отец после инцидента обратился в полицию, правоохранительные органы уже начали проверку.