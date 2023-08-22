Каршеринг начал проверку после инцидента с ребенком и шприцем в машине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Каршеринг BelkaCar проведет проверку после инцидента с ребенком и шприцем в авто

Каршеринг начал проверку после инцидента с ребенком и шприцем в машине

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Десятилетняя девочка уколола ногу шприцем с неизвестной жидкостью, когда выходила из салона автомобиля.

Каршеринговый сервис BelkaCar проводит проверку инцидента со шприцем в сиденье автомобиля в Москве. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«Мы на связи с пользователем, выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили в BelkaCar.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что десятилетний ребенок укололся шприцем с жидкостью, спрятанным в автомобиле каршеринга в Москве. Он вошел девочке в икроножную мышцу. Ее отец после инцидента обратился в полицию, правоохранительные органы уже начали проверку.

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