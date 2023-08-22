В Новокузнецке пассажирский самолет при посадке в туман повредил шасси

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

На борту в этот момент находились 140 пассажиров.

В Новокузнецке пассажирский самолет при посадке в туман повредил шасси

Фото: Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура / zstproc

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В Новокузнецке пассажирский самолет Boing 737 при посадке в условиях тумана повредил шасси. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Так, в районе пяти утра борт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, выкатился при посадке за пределы полосы и повредил в связи с этим шасси. Известно, что самолет принадлежит авиакомпании «Северный ветер».

«На борту самолета находилось 140 пассажиров. В настоящее время пассажиры доставлены в здание аэровокзала. В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки», — говорится в сообщении.

Прокуратура в настоящее время устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пассажирский Boeing, вылетевший из Улан-Удэ, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.

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В Новокузнецке пассажирский самолет при посадке в туман повредил шасси

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