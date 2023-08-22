Сегодня исполняется 75 лет легенде итальянской эстрады, исполнителю, песням которого подпевал практически весь Советский Союз, — Тото Кутуньо. Пятый канал собрал все самое интересное из его биографии.

Сальваторе (сокращенно — Тото) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в небольшом городке Фоздиново (Тоскана, Италия). Спустя 80 лет жизнь легендарного музыканта стремительно оборвалась. Он скончался в больнице после долгой болезни.

Его отец — военный моряк — великолепно играл на трубе и едва ли не с пеленок начал учить этому сына. Определенно у мальчика была предрасположенность к музыке — он очень быстро освоил инструмент, к пяти годам научился играть на аккордеоне, а уже в семь впервые вышел на сцену в качестве барабанщика в папиной группе.

Как видно, на своих ранних фотографиях Тото почти всегда серьезен и задумчив — сам он это не комментирует, но, как говорят поклонники, причина — пережитое им в детстве тяжелое психологическое потрясение. Когда Сальваторе было пять лет на его глазах погибла сестра — за обедом девочка подавилась едой.

Тото Кутуньо выступал до самых седин. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

В 1948 году семья Кутуньо переезжает из Фоздиново в Специю. Там Тото много времени проводит на пляже: купается, загорает и мечтает о путешествиях по ранее неизведанным землям. Как считается, именно тогда он впервые задумался о написании музыки — для него тогда это был самый очевидный способ выражать свои романтические чувства и эмоции.

В 1956-м, когда Тото было 13, он впервые вышел на сцену — это был местный конкурс юных талантов. Жюри тогда высоко оценило способности мальчика, но лучшим его все же не признали, дали третье место.

В 14 лет Сальваторе впервые влюбился. Статный и романтичный, он всегда пользовался популярностью у девушек, но сам подобные чувства испытал впервые. Тогда же им была написана первая песня — «La strada dellʼamore», которую автор посвятил своей избраннице.

До 1962 года Кутуньо совершенствует свои музыкальные способности — играет на ударных в местных музыкальных группах и все больше погружается в джаз, осваивает фортепиано. Считает, что это самый романтичный инструмент.

Когда Тото исполняется 19, он отправляется в шестимесячный тур по Скандинавии в составе ансамбля «G-Unit» и там окончательно понимает, что музыка — его призвание. Вернувшись в Италию Тото создает собственный коллектив — «Toto e Tati», куда приглашает брата и нескольких друзей. Группа начинает активно выступать в барах и ресторанах страны перепевая хиты того времени. Иногда в репертуаре появляются композиции, написанные самим Кутуньо.

В 1974 году Сальваторе переименовывает свою группу в более звучную — «Albatros». Тогда же он знакомится с поэтом-песенником Вито Паллавичини. Результат их совместной работы — один из самых известных хитов ХХ века — «Africa» (Lʼete indien), которую спел чрезвычайно известный тогда француз Джо Дассен.

Тото Кутуньо на концерте в Москве. Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Впечатленный невероятным успехом композиции Дассен просит Кутуньо написать для его еще одну песню — так и появляется легендарная «Et si tu nʼexistais pas».

За три последующих года Тото напишет для Джо Дассена еще шесть песен, в том числе рекордно длинную 12-минутную «Le jardin du Luxembourg».

Предсказуемо на Кутуньо практически обрушивается лавина предложений от французских исполнителей: Мирей Матье, Клода Франсуа, Джонни Холлидея, Далиды, Мишель Сарду. Музыка Кутуньо попадает в сет-листы крупнейших оркестров, а звезды итальянской эстрады недоумевают — почему они до сих пор ничего не знают об их земляке-композиторе.

В 1976 Тото уже как исполнитель отправляет заявку на фестиваль «Сан-Ремо-1976». Там «Альбатрос» занимает третье место, а исполненная на сцене композиция «Volo AZ-504» только во Франции выходит тиражом в восемь миллионов пластинок.

В следующем году группа с песней «Gran premio» становится лишь пятой. Как потом признается Кутуньо, — он не рассчитывал на победу, но такой результат его откровенно подкосил — у Сальваторе пропадает желание творить, его группа распадается и как контрольный выстрел — поэт Паллавичини, которого Кутуньо считал другом, заявляет, что успех Тото это исключительно его заслуга. Мол, он «может сделать конфетку из любого».

В 70-х желание творить возвращается к Кутуньо — он продолжает писать песни для исполнителей из Франции, Италии и все чаще задумывается о том, чтобы выступать сольно. Тогда же Тото создает первый в его жизни саундтрек к кинохиту «Укрощение строптивого».

С этой композицией в 1980-м Тото становится лучшим на фестивале в Сан-Ремо, а позднее еще и забирает гран-при песенного конкурса в Токио.

В 1971-м Сальваторе берет в жены свою девушку Карлу, с которой он познакомился в ночном клубе, во время гастролей. Как позднее расскажет сам Кутуньо, — они мечтали о четверых детях, но не сложилось — первая же беременность Карлы обещала двойню, и врачи отговорили ее от родов из-за высокого риска смертельного исхода. С тех пор девушка не могла забеременеть.

В 1983 году Кутуньо пишет одну из самых знаменитых своих песен «Lʼitaliano» (в России больше известную как «Лашате ми кантаре»).

С ней он приезжает на «Сан-Ремо-83», но первым не становится. Тем не менее, композиция обходит соперников в зрительском голосовании, а альбом с хитом становится «золотым». К слову, изначально эту песню Кутуньо написал для Адриано Челентано, но тот почему-то от нее отказался.

В 1984 году выходит еще один хит Кутуньо — «Serenata», который становится дико популярным в СССР.

С тех пор песни хриплоголосого итальянца, как говорится, звучат из каждого советского утюга, а за его пластинками люди выстраиваются в очереди.

В 1985 году композитор впервые приезжает в СССР, где представляет лучшие свои песни. За 20 дней гастролей в Ленинграде и Москве он дал 28 концертов, которые посетили 400 тысяч человек. Успех настолько ошеломляющий, что Тото приглашают дать еще два закрытых концерта и сняться в новогоднем «Голубом огоньке».

В 1989 году рождается внебрачный сын Тот — Нико. Его мать — стюардесса, с которой Кутуньо познакомился во время перелета, их роман продлился два года.

Позднее Сальваторе сам рассказал супруге о любовнице и ребенке, и женщина нашла в себе силы простить мужа и сохранить брак.

В 1990 году Кутуньо отправляется представлять страну на «Евровидение» в Загребе с песней «Insieme: 1992», в которой поется о единстве Европы.

В результате Италия занимает первое место и получает право на проведение «Евровидения» в 1991 году. Ведущими конкурса назначают двоих единственных представителей Италии, выигрывавших конкурс — Тото Кутуньо (1990 год) и Джильола Чинкветти (1964 год).

В марте 2006 года состоялся концерт Тото Кутуньо в московском Кремле под названием «Бенефис в кругу друзей». На главную сцену страны поздравить легендарного итальянца вышли Диана Гурцкая, Татьяна Овсиенко, Светлана Светикова, Игорь Николаев, Александр Маршал и другие.

Позднее, в беседе с журналистами певец высказался о России как о второй родине.

«Я полюбил эту страну с первого взгляда еще в 1985 году и с тех пор несу эту любовь в сердце», — говорил он.

В 2007 году у Кутуньо обнаружили рак, сделали ему сложную операцию, после чего Тото еще несколько лет проходил курс интенсивной химиотерапии и последующей реабилитации. К счастью, болезнь отступила.

Сегодня певец здоров, энергичен, продолжает гастролировать. В декабре 2012 года, во время своего пребывания в Петербурге, Тото принял приглашение Пятого канала и снялся в утренней программе «Утро на Пять»

В июле 2017-го в Астане выступили с концертом звезды эстрады 80-х годов, и выход Тото Кутуньо произвел фурор. Певец исполнил композицию на казахском языке.

В 2016 году, спустя 36 лет, возобновил сотрудничество с Адриано Челентано, написав в сотрудничестве с Фабрицио Берлинчиони песню «Ti lascio amore» для альбома Le migliori, который был записан совместно с известной итальянской певицей Миной.

С 19 января 2019 года являлся членом жюри передачи Ora o mai più в Италии.

Кстати, Тото Кутуньо недавно уже пыталась «похоронить» пресса. Это было меньше месяца назад. Как ни странно, злая и глупая «утка» сбылась. Спустя месяц после 80-летнего юбилея легендарный певец скончался.