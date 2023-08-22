Владимир Путин напомнил условия для возвращения к зерновой сделке

Российская Федерация будет готова вернуться к зерновой сделке, если перед Москвой выполнят все условия и обязательства. Об этом во время обращения к участникам форума стран БРИКС сообщил президент Владимир Путин.

«Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней. Но вернуться — только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», — отметил глава России.

Также он заявил, что Запад намеренно создает препятствия и проблемы в поставках удобрения и зерна в другие государства. Однако, Россия все равно останется надежным поставщиком продуктов в страны Африки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Захарова подвела итоги выхода из «зерновой сделки».