Владимир Путин напомнил условия для возвращения к зерновой сделке

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Лидер России указал, что наша страна все равно остается надежным поставщиком продовольствия в Африку.

Владимир Путин напомнил условия для возвращения к зерновой сделке

Фото: Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

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Российская Федерация будет готова вернуться к зерновой сделке, если перед Москвой выполнят все условия и обязательства. Об этом во время обращения к участникам форума стран БРИКС сообщил президент Владимир Путин.

«Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней. Но вернуться — только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», — отметил глава России.

Также он заявил, что Запад намеренно создает препятствия и проблемы в поставках удобрения и зерна в другие государства. Однако, Россия все равно останется надежным поставщиком продуктов в страны Африки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Захарова подвела итоги выхода из «зерновой сделки».

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