Дело может дойти до суда: что Сэм Асгари отобрал у Бритни Спирс после развода

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 35 0

Бывший супруг Бритни Спирс спортсмен Сэм Асгари отнял у певицы добермана Поршу

Дело может дойти до суда: что Сэм Асгари отобрал у Бритни Спирс после развода

Фото: www.globallookpress.com / Pa

Читайте нас в: Дзен Новости

Сэм подарил Бритни добермана Поршу на годовщину свадьбы.

Бывший супруг Бритни Спирс спортсмен Сэм Асгари забрал одного из псов, подаренных возлюбленной на годовщину свадьбы, пишет газета Daily Mail. Речь идет о добермане по кличке Порша.

Ранее журналисты сообщали о прогулке Сэма с питомцем без обручального кольца. Вторую собаку — австралийскую овчарку Сойера приютила Бритни, поэтому она принадлежит только певице.

Спирс возмущена таким отношением и намерена обжаловать решение экс-возлюбленного об опеке над собакой в суде. Ведь Порша — подарок Сэма, который он сам вручил ей на годовщину их свадьбы.

Кстати, бракоразводный процесс бывшей пары уже идет полным ходом. Юристы подготавливают все необходимые документы для раздела совместного имущества звезд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс празднует развод в компании загорелых качков.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Речь Путина на саммите БРИКС вызвала переполох в западных СМИ
12:56
Путин: гегемония Запада привела к конфликту на Украине
12:52
В РФ проведут эксперимент по использованию ИИ при найме на госслужбу
12:44
«Слабее, чем раньше»: в США заговорили об отмене финансовой помощи Украине
12:36
«Купаться в овациях»: почему Тото Кутуньо влюбился в российских фанатов
12:31
«Сразу начала терять технику»: 82-я бригада ВСУ терпит неудачи в зоне СВО

Сейчас читают

«Любили мои родители»: Подольская назвала смерть Кутуньо огромной утратой
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России