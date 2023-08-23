«Очень интересуется»: Ольга Орлова рассказала об увлечениях маленькой дочери

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Ольга Орлова опубликовала видео с наблюдающей за собаками дочерью

«Очень интересуется»: Ольга Орлова рассказала об увлечениях маленькой дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что привлекло внимание наследницы звезды в этот раз?

Бывшая солиста группы «Блестящие» Ольга Орлова опубликовала новое видео в личном блоге с полугодовалой дочерью Анной. На кадрах девочка живо интересуется тем, чем занимаются их домашние питомцы.

«Аня сейчас очень интересуется, как едят собаки», — подписала ролик знаменитость.

Малышка в это время находилась на руках у мамы. Стоит отметить, что у Орловой в доме живут четыре собаки и кошка.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог Андрей Зберовский встал на защиту Орловой, которую в сети часто называют нерадивой матерью и упрекают за то, что она не бросила карьеру ради воспитания маленькой дочери.

Недавно знаменитость получила очередную порцию хейта за то, что уехала отдыхать за рубеж, «бросив» ребенка на попечение няни. Самой матери, считает Зберовский, желательно быть рядом с ребенком, однако, если по каким-то причинам она не может этого сделать — например, из-за бизнеса или карьеры — то функцию мамы вполне может взять на себя родственница или няня.

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