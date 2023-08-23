На радость домохозяйкам: «И просто так» продлили на третий сезон

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Алина Крылова
Алина Крылова 16 0

Сериал «И просто так» продлили на третий сезон

На радость домохозяйкам: «И просто так» продлили на третий сезон

Фото: Кадр из сериала «И просто так», 2021 г.

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Кто из актрис вернется к работе над продолжением?

Стриминг-сервис MAX продлил сиквел сериала «Секс в большом городе» — «И просто так» — на третий сезон. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Премьера заключительного эпизода текущего сезона состоится 24 августа. Зрители ожидают появления в нем актрисы Ким Кэтролл, исполняющей роль Саманты Джонс, которая до этого отказалась заключать длительное соглашение.

Руководитель отдела оригинального контента MAX Сара Обри сообщила, что второй сезон сиквела стал настолько популярным, что было принято решение о продолжении. Планируется, что новая глава истории будет насыщена неожиданными сюжетными поворотами.

«В преддверии долгожданного финала сезона, который состоится 24 августа, мы воздаем должное (шоураннеру — Прим. ред.) Майклу Патрику Кингу и его великолепной команде сценаристов, продюсеров, актеров и членов команды, которые и спустя 25 лет продолжают очаровывать нас динамичной дружбой и увлекательными историями», — поделилась она.

К работе гарантированно вернутся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Ранее 5-tv.ru писал про феномен турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

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