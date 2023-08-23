Финляндия заявила о якобы российской подлодке у берегов Ханко

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 155 0

По информации СМИ, ее заметили местные.

Финляндия заявила о якобы российской подлодке у берегов Ханко

Фото: www.globallookpress.com / MC2 William Pittman

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У берегов Ханко заметили российскую подлодку. Об этом сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на очевидцев.

По информации СМИ, якобы проплывавшие на судне мимо люди заметили у берегов подлодку России. Ее, предположительно, опознал командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны.

«Это российская подводная лодка класса „Кило“, выпускаемая с 1980-х годов», — заявляется в прессе.

При этом Мункки не нашел ничего необычного в том, что российская подлодка всплыла. По его словам, это делается специально, чтобы другие судна могли ее видеть и были осторожными.

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