«В связи с шашлычным сезоном»: когда в России подешевеет мясо

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

В Минпромторге спрогнозировали падение цен на мясо в сентябре

«В связи с шашлычным сезоном»: когда в России подешевеет мясо

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти прогнозируют снижение цен уже в ближайшее время.

Ценам на мясо в России предрекли снижение. По информации Минпромторга, это может произойти уже в сентябре. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов по итогам совещания, посвященного анализу цен на продовольствие.

«В сентябре также ожидается и снижение цен на мясо — в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона», — сказал он.

Прежде появлялись сообщения о поднятии цен на товары Nestle. Речь шла о заменителях грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), а также о готовых завтраках (Nesquik, Cosmostars и «Хрутка»). При этом в Минсельхозе заверили, что объемы производства детского питания в России растут, а цены на базовое сырье стабильны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России цены на картофель снизились на 23,5%.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:56
Российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
15:36
Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны
15:34
МИД осудил новые террористические атаки Киева против объектов Москвы
15:32
«Не знал, что это ДТП»: Стаса Барецкого лишили прав на год за сбитый шлагбаум
15:30
Два беспилотника уничтожены силами ПВО в Калужской области
15:21
Уйти от реальности? Почему женщины занимаются сексом в общественных местах

Сейчас читают

Самолет Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России