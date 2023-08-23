«В связи с шашлычным сезоном»: когда в России подешевеет мясо

Власти прогнозируют снижение цен уже в ближайшее время.

Ценам на мясо в России предрекли снижение. По информации Минпромторга, это может произойти уже в сентябре. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов по итогам совещания, посвященного анализу цен на продовольствие.

«В сентябре также ожидается и снижение цен на мясо — в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона», — сказал он.

Прежде появлялись сообщения о поднятии цен на товары Nestle. Речь шла о заменителях грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), а также о готовых завтраках (Nesquik, Cosmostars и «Хрутка»). При этом в Минсельхозе заверили, что объемы производства детского питания в России растут, а цены на базовое сырье стабильны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России цены на картофель снизились на 23,5%.