«Нет разницы, чем травиться»: терапевт оценил планы запрета вейпов с пищевыми добавками в РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 494 0

Терапевт Кузьменко поддержал запрет вейпов с пищевыми добавками в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный архив Филиппа Кузьменко; 5-tv.ru

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Со следующего года в России запретят продавать вейпы с ароматизаторами. Есть ли в этом смысл с точки зрения здоровья потребителей?

Научных данных о вреде пищевых добавок для вейпов и о том, вреднее ли они обычных смесей для вдыхания, нет. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил терапевт Филипп Кузьменко, комментируя инициативу запрета в России вейпов с ароматизаторами.

«Возможно, существуют данные о том, что пищевые добавки в смесях, предназначенных для вдыхания, могут быть токсичными, но вся сигаретная продукция токсична. А что там более или менее токсично, проверить невозможно. Никто не будет в здравом уме и трезвой памяти проводить такие исследования — это неэтично. Мы не можем тысячу человек заставить курить одно, тысячу — другое, тысячу — третье, а потом сравнить, кто из них чем заболел. Мы можем проводить только наблюдательные исследования, в они испещрены погрешностями», — пояснил эксперт.

По мнению Кузьменко, споры о том, что та или иная курительная смесь вреднее другой, не имеют никакого отношения к медицине, науке и заботе о здоровье граждан. Как правило, уверен медик, в таких случаях всего-навсего «бодаются» между собой разные табачные лобби.

«Это то же самое, как если бы производители водки стали бы „наезжать“ на производителей пива, утверждая, что пиво вреднее водки. В каких-то моментах они, возможно, были бы правы, но если мы вспомним, что лучше вообще не употреблять алкоголь, то поймем, что ни тех, ни других наше здоровье в принципе интересует. Их волнует прибыль», — пояснил свою позицию Кузьменко.

Он с сарказмом отметил, что если бы продавцы табачных изделий, курительных смесей и вейпов действительно заботились о здоровье потребителей, то они бы самоликвидировались. Раз этого не происходит, говорить о том, что кто-то хочет помочь людям в плане здоровья, — просто смешно, заявил Кузьменко.

«Если мы вспомним, что лучше вообще не курить, то все встает на свои места: большой разницы, чем именно вы себя травите, нет», — заключил терапевт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 марта 2024 года в России запретят продажу вейпов с ароматизаторами. Минздрав уже подготовил список запрещенных добавок.

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