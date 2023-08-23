«Два разных человека»: Алексей Ягудин о выходе Романа Костомарова на лед

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 1 133 0

Фигурист Ягудин оценил выход Костомарова на лед после ампутации

«Два разных человека»: Алексей Ягудин о выходе Романа Костомарова на лед

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Фигурист считает, что в любой ситуации всегда надо бороться до конца.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые вышел на лед после болезни, из-за которой лишился стоп и кистей рук. Спортсмен принял участие в гала-шоу «Письма Любви» Ильи Авербуха. Коллега фигуриста Алексей Ягудин рассказал изданию Sport24, что бороться с любой проблемой надо до конца.

По словам Ягудина, в жизни бывают случаи, когда кажется, что нет ни малейшего шанса. Тем не менее, никто до последнего не знает, чем может обернуться та или иная ситуация.

«Рома год назад и сейчас — это два разных человека внешне, но это никак его не останавливает от того, чтобы быть вместе с нами. Сказал: „Слушайте, зато впервые посмотрел шоу Ильи Авербуха со стороны, а не из-за кулис“. Надо бороться до конца, вот и все», — говорит Алексей Ягудин.

Фигурист добавил, что Роман Костомаров уже сел за руль автомобиля несколько дней назад.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Костомаров впервые после болезни вышел на лед.

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