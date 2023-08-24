Sony раскрыла подробности портативной системы для стриминга игр PlayStation Port

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Алексей Панков
Алексей Панков 23 0

PlayStation Portal выйдет в этом году за 200 долларов

Sony раскрыла подробности портативной системы для стриминга игр PlayStation Port

Фото: www.globallookpress.com / Thiago Prudencio

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Устройство поступит в продажу в конце этого года по цене в 200 долларов.

Sony раскрыла подробности анонсированной ранее портативной системы для стриминга игр PlayStation Project Q. Детали японская компания опубликовала в собственном блоге.

Как отмечают в компании, «PlayStation Portal переносит возможности PS5 в ваши ладони». Консоль получила функции беспроводного контроллера DualSense, включая адаптивные триггеры и тактильную обратную связь. Также она оснащена восьмидюймовым экраном с разрешением 1080p и частотой обновления 60 кадров. В верхней части устройства имеется 3,5-миллиметровый аудиовыход для подключения проводной гарнитуры.

Девайс позволяет удаленно подключаться к PlayStation 5 по Wi-Fi. С его помощью пользователи смогут проходить игры стационарные игры в портативном режиме. PlayStation Portal выйдет позже в этом году. Новинка будет стоить 199,99 долларов США (около 19 тысяч рублей по текущему курсу).

Также компания рассказала игрокам о гарнитуре Pulse Elite и наушниках Pulse Explore. Sony обещает вывести качество звука в играх на новый уровень.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony добавили в список параллельного импорта. Компании приняли решение приостановить официальные поставки.

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