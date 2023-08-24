Каталин Новак: Венгрия включится в переговоры по «формуле Зеленского»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Президенты стран провели личные переговоры.

Каталин Новак: Венгрия включится в переговоры по «формуле Зеленского»

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

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Венгрия включится в переговоры по «формуле Зеленского». Об этом сообщила президент страны Каталин Новак в личном блоге.

Лидер страны отметила, что приняла такое решение после личной беседы с Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что президенты установили прямой контакт связи и начали подготовку мирного документа.

«Как подобает соседям, мы установили прямой канал связи президентов, мы начинаем подготовку нового документа об отношениях между двумя странами, мы включаемся в переговоры по формуле мира, предложенной украинским президентом», — написала Новак.

Она также добавила, что в рамках беседы обсуждался вопрос прав проживающих в Закарпатье венгров. Затронули лидеры стран и тему пострадавших от боевых действий детей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Вучич предупредил о крахе Европы из-за конфликта на Украине. Президент Сербии отметил, что экономика Евросоюза полностью раздавлена.

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Каталин Новак: Венгрия включится в переговоры по «формуле Зеленского»

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