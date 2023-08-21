«Убивает экономику»: Вучич заявил о крахе Европы из-за конфликта на Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Такер Карлсон: Вучич заявил о крахе из-за Украины европейской экономики

«Убивает экономику»: Вучич заявил о крахе Европы из-за конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Classen

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Президент Сербии дал интервью известному американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Известный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у лидера Сербии Александра Вучича, в котором президент сообщил, что экономика Евросоюза полностью раздавлена из-за конфликта на Украине.

«Разрушение „Северных потоков“ администрацией Байдена или ее посредниками просто убивает немецкую экономику», — подчеркнул журналист.

Интервью прошло в Венгрии, в Будапеште. В ходе беседы Карлсон отметил, что по сути это можно назвать нападением одной страны НАТО на другую, потому что отказ США заканчивать поддержку Украины приводят к тому, что страдает вся Европа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Вучич заявил о давлении на Сербию из-за позиции по России.

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