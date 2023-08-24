Шапша: ночью над Калужской областью сбит беспилотник

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью с 23 по 24 августа силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Также чиновник отметил, что в результате попытки атаки пострадавших людей нет, разрушений инфраструктуры — тоже.