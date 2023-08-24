Шапша: ночью над Калужской областью сбит беспилотник

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 43 0

Разрушений инфраструктуры нет.

Шапша: ночью над Калужской областью сбит беспилотник

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью с 23 по 24 августа силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Также чиновник отметил, что в результате попытки атаки пострадавших людей нет, разрушений инфраструктуры — тоже.

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Шапша: ночью над Калужской областью сбит беспилотник

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