Будущее в тумане: депутаты решили изменить закон об охране Байкала

Специалисты говорят, что новый проект не нанесет ущерба уникальному водоему.

В районе Байкала разрешат вырубать лес для строительства дорог, очистных сооружений и другой инфраструктуры. Изменить закон об охране уникального озера решили после размытия железной дороги на БАМе.

Разрушенная дамба нуждалась в реконструкции, но делать это мешали строгие природоохранные меры. Специалисты говорят, что новый проект не нанесет ущерба уникальному водоему — наоборот, сделает его экологичнее.

А, главное, жители близлежащих поселков почувствует себя в безопасности. Почему, расскажет корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

«У нас все сгорело в доме. Дом, теплицы, баня, тут гаражи были», — говорит жительница поселка Черемушка Галина Голощапова.

Дом пенсионерки Галины Николаевны на берегу Байкала сгорел дотла в пожаре 2017 года. Тогда из-за сильного ветра огонь моментально перекинулся на поселок, уничтожив 17 жилых домов.

Чудом никто не погиб. Сейчас в поселке на берегу Байкала уже и не осталось следов того страшного пожара.

На месте сгоревших домов — новые отстроенные коттеджи. Но риск повторения пожара существует и сейчас.

По нынешнему закону, здесь нельзя вырубить противопожарные полосы, чтобы обезопасить жителей. Запрещает вырубку деревьев принятый в конце 90-х закон об охране озера Байкал.

Он защищает леса Байкала, при этом игнорирует нужды коренного населения. А ведь в поселках на берегу озера проживает около 140 тысяч человек, для которых эти места — прежде всего дом.

«Там дорогу не прорубить, ни на участке лес вырубить — ничего нельзя. И как вот там жить-то?» — отмечает местная жительница Марина Гуслякова.

У Гусляковой — шесть детей, но в родных местах она не может даже построить дом, многодетной семье приходится жить вместе с родителями. Жители Байкала не могут оформить участки в собственность, воспользоваться материнским капиталом или ипотекой.

«Мы вообще по съемным домам тоже живем. Нам тоже охота — участок, тоже курей развести, огород свой, картошку сажать. У нас нету этой возможности», — говорят жители села Гремячинск Марина и Иван Еремеевы.

Исправить все должны будут после этой большой депутатской комиссии. Группа, которую возглавляет профильный комитет Госдумы, объехала половину побережья Байкала, чтобы на месте понять, как именно сейчас можно помочь людям и всему региону.

«Запрет на вырубку леса напрямую влияет почти на все сферы жизни вокруг уникального озера. Несколько мостов уже просто в аварийном состоянии — ездить по ним опасно», — отмечает председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Завершить строительство вот этого моста — через реку Переемная — без изменения закона невозможно. А это важная переправа на пути из Улан-Удэ в Иркутск.

Авторы поправок подчеркивают, что никакой промышленной заготовки леса здесь не будет. Главное опасение защитников природы заключается в том, что вырубать деревья начнут по поводу и без. Но местные власти уверяют, что будут строго контролировать и следить за восстановлением леса.

«Законопроект предусматривает пятикратное восстановление. За каждое срубленное дерево — пять посажено. Нет, есть же люди, которые пытаются нам доказать, что мы на что-то посягаем», — отмечает глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Предлагается ввести пять оснований, по которым допускается вырубка деревьев: это обеспечение пожарной безопасности, строительство коммунальных объектов, выделение кладбищ, прокладывание дорог и развитие особых экономических зон.

Только тех, что уже существуют, это места для организованного туризма. Нынешний законопроект охватывает не все вопросы, их намного больше.

Помочь просят и жители острова Ольхон, которые после перевода этих земель в статус национального парка лишились права собственности.

«Мои предки еще жили здесь еще в Кутуле. Дума была, это еще до революции, он сидел там в этой Думе, у них, ну, это по материнской стороне, а по дедушкиной стороне мы чисто охотники такие были», — говорит местный житель Василий Гобин.

Самое глубокое озеро в мире будут все так же оберегать. Его экология, наоборот, должна улучшиться, ведь поправки позволят построить современные очистные сооружения, благодаря которым в Байкал будет попадать намного более чистая вода.

Ранее 5-tv.ru писал, что движение поездов по БАМу открыли после восстановления пути.