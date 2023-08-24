«Все кончено»: в США признали безвыходную ситуацию для ВСУ на фронте

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о безвыходной ситуации ВСУ на фронте
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Находясь в критической ситуации, украинская армия не собирается отступать. И в этом ее чудовищная ошибка, считают в Пентагоне.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в безвыходной ситуации. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, сравнив ситуацию ВСУ с той, в которой оказался Вермахт в 1994 году.
«Тогда немецкая армия лишилась воздушного прикрытия. Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине», — объяснил Макгрегор.
Немцы в тот момент не пошли на перемирие и жестко за это поплатились, что теперь может случиться и с украинцами, убежден полковник. По его мнению, для ВСУ уже «все кончено».
Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Решение главы РФ было вызвано тем, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
4 июня стало известно о начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. Спустя почти три месяца Зеленский признал, что оно провалено. Тем не менее он не собирается оставлять свой план и продолжает отправлять на поля сражений все больше не подготовленных боевиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что генерал бундесвера Катер назвал попытки ВСУ прорвать оборону РФ в лоб ошибкой.
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