Генерал бундесвера Катер: попытки ВСУ прорвать оборону РФ в лоб — это ошибка

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Военный усомнился в возможности Киева взять Мелитополь до зимы.

Генерал бундесвера Катер: попытки ВСУ прорвать оборону РФ в лоб — это ошибка

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают ошибку, пытаясь прорвать в лоб российскую оборону. Об этом в интервью изданию сообщил Die Welt генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер.

Военный усомнился в способности украинских националистов захватить Мелитополь до начала зимы. Таким образом сторонники киевского режима пытаются нарушить снабжение российской армии. Также он назвал «плохой новостью» малое количество информации о реальном положении дел на фронте.

«Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось», — отметил Катер.

Охраняют рубежи: морпехи громят отряды ВСУ на границе ДНР и Запорожья

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкая боевая машина пехоты Marder провалилась в окоп российских бойцов. По некоторой информации, боевики сделали это специально, чтобы не идти в контрнаступление.

Тема:
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