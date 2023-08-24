Генерал бундесвера Катер: попытки ВСУ прорвать оборону РФ в лоб — это ошибка
Военный усомнился в возможности Киева взять Мелитополь до зимы.
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают ошибку, пытаясь прорвать в лоб российскую оборону. Об этом в интервью изданию сообщил Die Welt генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер.
Военный усомнился в способности украинских националистов захватить Мелитополь до начала зимы. Таким образом сторонники киевского режима пытаются нарушить снабжение российской армии. Также он назвал «плохой новостью» малое количество информации о реальном положении дел на фронте.
«Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось», — отметил Катер.
Охраняют рубежи: морпехи громят отряды ВСУ на границе ДНР и Запорожья
Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкая боевая машина пехоты Marder провалилась в окоп российских бойцов. По некоторой информации, боевики сделали это специально, чтобы не идти в контрнаступление.
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