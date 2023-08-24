В Ленинградской области у контрабандистов изъяли 800 килограммов наркотиков

|
Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Таможенники задержали трех участников преступной группировки.

В Ленинградской области у контрабандистов изъяли 800 килограммов наркотиков

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Читайте нас в: Дзен Новости

На таможне в Ленинградской области обнаружили большую партию наркотиков, спрятанную в фуре. Как сообщили в Федеральной таможенной службе РФ, у контрабандистов изъяли 800 килограммов гашиша.

По информации ведомства, автомобиль прибыл из Эстонии. Внутри грузовика были обнаружены оборудованные преступниками тайники, в каждом из которых находились пакеты с наркотиками.

Всего таможенникам совместно с сотрудниками ФСБ удалось изъять 265 полимерных пакета с наркотическом веществом на сумму более двух миллиардов рублей.

Также удалось установить, что запрещенный груз перевозила преступная группа из трех человек — граждан Литвы. Их удалось задержать. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в порту Петербурга в контейнерах с бананами обнаружили 50 килограммов кокаина.

В Ленинградской области у контрабандистов изъяли 800 килограммов наркотиков

1/5

Фото: Telegram / Официальный канал Федеральной таможенной службы / customs_rf

2/5

Фото: Telegram / Официальный канал Федеральной таможенной службы / customs_rf

3/5

Фото: Telegram / Официальный канал Федеральной таможенной службы / customs_rf

4/5

Фото: Telegram / Официальный канал Федеральной таможенной службы / customs_rf

5/5

Фото: Telegram / Официальный канал Федеральной таможенной службы / customs_rf

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
«Есть возможность реализовать множество предложений»: к чему приведет расширение БРИКС+
13:14
Пассажирский лайнер экстренно сел в Минеральных Водах после сигнала тревоги
13:05
В РФ усилили контроль за рыбной продукцией из Японии на фоне ситуации с АЭС
13:01
ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ
12:59
В Ленинградской области у контрабандистов изъяли 800 килограммов наркотиков
12:52
Новый этап: Алек Болдуин снова в суде по делу о смерти на съемках фильма «Ржавчина»

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»
Сумма растет: отдыхающий в Греции Киркоров задолжал налоговой миллионы рублей
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России