В Ленинградской области у контрабандистов изъяли 800 килограммов наркотиков

На таможне в Ленинградской области обнаружили большую партию наркотиков, спрятанную в фуре. Как сообщили в Федеральной таможенной службе РФ, у контрабандистов изъяли 800 килограммов гашиша.

По информации ведомства, автомобиль прибыл из Эстонии. Внутри грузовика были обнаружены оборудованные преступниками тайники, в каждом из которых находились пакеты с наркотиками.

Всего таможенникам совместно с сотрудниками ФСБ удалось изъять 265 полимерных пакета с наркотическом веществом на сумму более двух миллиардов рублей.

Также удалось установить, что запрещенный груз перевозила преступная группа из трех человек — граждан Литвы. Их удалось задержать. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в порту Петербурга в контейнерах с бананами обнаружили 50 килограммов кокаина.