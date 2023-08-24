Сумеречные муки: названы причины ночных судорог в ногах

О каких проблемах со здоровьем говорит это состояние?

Дефицит магния и витаминов группы В может являться причиной ночных судорог ног. Об этом изданию Газета.ру заявила врач-терапевт Екатерина Терентьева.

«Это особенно часто встречается у людей, испытывающих постоянное физическое и умственное перенапряжение, стресс, дефицит сна. Периоды беременности и после родов также связаны с недостатком указанных микроэлементов и витаминов», — пояснила эксперт.

Такие судороги принято назвать синдромом беспокойных ног. Обычно он происходит в ночное время суток и сопровождается дискомфортом и ощущениями покалывания или подергивания с постоянной потребностью двигать конечностями для облегчения состояния.

«Такое состояние часто связано с низким уровнем железа. В таких случаях рекомендуется сдать скрининговый тест на уровень ферритина», — отметила Терентьева.

Врач рекомендует в момент судорог растирать ноги, чтобы согреть мышцы. Если спазмы возникают в области голени, следует максимально согнуть стопу в сторону «на себя», потянув при этом пальцы к голени.

«Помассируйте спазмированную мышцу, встаньте и походите немного, подвигайте ногами в разных направлениях. Теплый душ поможет облегчить боль и купировать судорогу. Если судороги распространяются на несколько участков тела и/или сопровождаются какими-либо другими симптомами — срочно обратитесь к врачу», — добавила терапевт.

Она подчеркнула, что повторяющиеся судороги — это тоже повод обратиться к специалисту. Женщинам необходимо идти к гинекологу, если спазмы происходят в области живота — особенно во время менструаций.

Если у человека есть проблемы с венами ног, ему нужно обследоваться у хирурга или флеболога. Невролог специализируется на судорогах у пожилых людей, а также у пациентов, перенесших травму головы или инсульт.

«В качестве первичных анализов можно рекомендовать биохимический анализ крови: натрий, калий, кальций, магний, мочевина, креатинин, печеночные пробы, ТТГ и общий анализ крови. В случае необходимости врач назначит расширенное обследование», — подытожила Терентьева.

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