Без паники: как не утонуть при судорогах в ноге

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Аделина Ким
Аделина Ким 16 0

Спасатель Михайлов рассказал, как вести себя на воде, если ногу схватила судорога

Без паники: как не утонуть при судорогах в ноге

Фото: www.globallookpress.com / Michael Rucker

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Если выполнить несколько рекомендаций, то судорога пройдет в течение 20-40 секунд.

Когда во время купания у вас свело ногу или произошла судорога, ни в коем случае не стоит паниковать. В таком случае нужно потянуть ногу на себя, при этом напрягая мышцы. Такой совет во время интервью с NEWS.ru дал председатель Всероссийского общества спасения на водах «Восвод» Сергей Михайлов.

«Если в воде свело икроножную мышцу, то надо взять за пальцы и тянуть ногу на себя, энергично подтягивать стопу руками к себе, напрягая эту мышцы даже через боль. Мышца начинает расслабляться, и спазм проходит. Если прихватило заднюю часть ноги, то тоже нужно выпрямить ногу через силу, и судорога проходит», — отметил эксперт.

Спасатель уверяет, что после того, как вы выполните эти действия, судорога пройдет уже через 20-40 секунд. После этого необходимо постепенно выбраться на берег, при этом не напрягая ногу.

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