«Моя любимая»: лыжники Терентьев и Непряева сыграли свадьбу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев сыграли свадьбу

«Моя любимая»: лыжники Терентьев и Непряева сыграли свадьбу

Фото: Instagram* / sasha_9i

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Спортсмены связали себя узами брака. Где состоялось торжество?

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев сыграли свадьбу. Фотографии с торжественного мероприятия новоиспеченный супруг опубликовал в личном блоге.

На одном из снимков молодожены вместе держат свидетельство о браке. Торжественное мероприятие, как отмечается, состоялось в Твери.

«Моя любимая жена», — подписал кадры он.

Непряева завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. На этих же соревнованиях Терентьев дважды взял бронзу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу. Теперь они будут делить не только лед, но и семейный очаг.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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