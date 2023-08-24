«Обхаживают»: почему Лавров считает оскорбительной стратегию США в Африке

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 39 0

Лавров назвал оскорбительной стратегию США по Африке

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Почему Штаты вмешиваются во внутренние дела континента?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на полях саммита БРИКС в ЮАР назвал оскорбительной стратегию США по Африке. По его мнению, на Западе указывают, каких партнеров стоит выбирать государствам «черного континента», а каких — нет.

«Посмотрите, как американцы „обхаживают“ африканские страны, буквально диктуя им свою волю», — отметил дипломат.

Лавров напомнил о законе о «препятствовании злобной политики России в Африке», который был принят в прошлом году в США. По словам министра, в документе, где меньше 20 страниц, РФ и КНР упоминаются в качестве главного препятствия для процветания Африки. Он подчеркнул, что такой прием рассчитан на людей, которые «не понимают ничего» и не знают истории.

«Для африканских стран это очередное оскорбление», — убежден министр.

Такие действия говорят о том, что суверенное право континента выбирать себе партнеров игнорируется. Также США вмешиваются во внутренние дела стран Африки, подрывают их суверенитет и стабильность, а также эксплуатируют ресурсы и поддерживают режимы, нарушающие права человека и принципы демократии.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия уважительно относится к суверенитету и интересам африканских народов, и стремится к сотрудничеству на равноправной основе.

БРИКС — это межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, РФ, Индия, КНР и ЮАР. Альянс создали в июне 2006 года. С 2024 года его участниками станут Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров заявил о перспективах развития валюты БРИКС.

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