«Обхаживают»: почему Лавров считает оскорбительной стратегию США в Африке

Лавров назвал оскорбительной стратегию США по Африке
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Почему Штаты вмешиваются во внутренние дела континента?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на полях саммита БРИКС в ЮАР назвал оскорбительной стратегию США по Африке. По его мнению, на Западе указывают, каких партнеров стоит выбирать государствам «черного континента», а каких — нет.
«Посмотрите, как американцы „обхаживают“ африканские страны, буквально диктуя им свою волю», — отметил дипломат.
Лавров напомнил о законе о «препятствовании злобной политики России в Африке», который был принят в прошлом году в США. По словам министра, в документе, где меньше 20 страниц, РФ и КНР упоминаются в качестве главного препятствия для процветания Африки. Он подчеркнул, что такой прием рассчитан на людей, которые «не понимают ничего» и не знают истории.
«Для африканских стран это очередное оскорбление», — убежден министр.
Такие действия говорят о том, что суверенное право континента выбирать себе партнеров игнорируется. Также США вмешиваются во внутренние дела стран Африки, подрывают их суверенитет и стабильность, а также эксплуатируют ресурсы и поддерживают режимы, нарушающие права человека и принципы демократии.
Глава ведомства подчеркнул, что Россия уважительно относится к суверенитету и интересам африканских народов, и стремится к сотрудничеству на равноправной основе.
БРИКС — это межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, РФ, Индия, КНР и ЮАР. Альянс создали в июне 2006 года. С 2024 года его участниками станут Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров заявил о перспективах развития валюты БРИКС.
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