«Красная линия»? В Германии выступили против поставок Taurus на Украину

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В Германии выступили против поставок ракет Taurus на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Мнения о необходимости подобного шага разделились.

Премьер-министр немецкой земли Саксония резко выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Его слова приводит журнал Spiegel.

Михаэль Кречмер возмущен тем, что немецкие ракеты могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории. Он утверждает, что правительство Германии пересекает очередную «красную линию» в отношении конфликта на Украине.

Вместо гонки вооружений саксонский премьер призвал нарастить дипломатические усилия. О необходимости переговоров заявил и канцлер Германии Олаф Шольц: правда, по его словам, это не исключает и поставок ракет Taurus.

«Мы страна, которая больше всех — после США — поддерживает Украину. Сейчас, в основном, мы делаем это в области артиллерии. Также мы сделали сейчас многое для противовоздушной обороны. Буквально сегодня президент Украины разослал послание: „Спасибо, Олаф“. Подразумевается благодарность немецкому народу за поставки систем ПВО Patriot. Мы будем всегда очень тщательно анализировать каждое отдельное решение, в том числе по Taurus, чтобы понять, что работает, в чем есть смысл, каков может быть наш вклад», — отметил он.

Обсуждение поставок Киеву немецких крылатых ракет началось после аналогичного решения Франции. В июле Париж решил передать Украине свое оружие дальнего действия.

При этом в Германии мнения о необходимости подобного шага разделились. Тем более, что из 600 ракет Taurus, которые состоят на вооружении Бундесвера, к боевому использованию готовы только 150.

Ранее 5-tv.ru писал, что забастовка началась на производящем Storm Shadow для ВСУ заводе.

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