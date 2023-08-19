Шольц заявил, что немецких солдат на Украине нет и не будет

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Алексей Панков
Алексей Панков 42 0

Канцлер ФРГ заявил, что страна не хочет быть втянута в конфликт. При этом оружие киевскому режиму активно поставляет.

Шольц заявил, что немецких солдат на Украине нет и не будет

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Олаф Шольц заявил, что на Украине не воюет и не будет воевать ни один немецкий солдат. Такое заявление он сделал во время дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine.

Канцлер Германии подчеркнул, что видит одной из своих основных задач недопущение втягивания страны в конфликт. При этом он назвал правильным решением поставлять Киеву оружие.

«Мы будем поддерживать Украину и поставляем оружие, что является нарушением табу, ведь Германия в последние десятилетия за редким исключением не поставляла оружие в зоны конфликтов», — отметил Шольц.

Также канцлер подчеркнул, что каждое решение правительства тщательно взвешивается перед принятием. Только такой подход позволяет не допустить прямого конфликта России и НАТО.

В Германии рассказали, как Шольц вредит Киеву и Берлину

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олаф Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.

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