Дональд Трамп покинул тюрьму в штате Джорджия после короткого ареста, который носил формальный характер. Несколько часов назад самолет бывшего президента США прилетел в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланты. Оттуда Трамп лично отправился в тюрьму округа Фултон, где его взяли под арест.

Арест носил формальный характер, так как ранее экс-президент уже внес в залог 200 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп взят под арест.