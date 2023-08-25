Филипп Киркоров извинился перед хирургом Хайдаровым

Филипп Киркоров извинился перед пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Таким видеороликом российский исполнитель поделился в личном блоге. Артист признался, что нарушил диету, предписанную врачом. Возвращаясь из Греции на частном самолете, Киркоров не смог удержаться и наелся конфет.

«Тимур, прости. Но эти конфеты — это просто нечто! Там внутри клубничка. Поплыла моя диета. Ну ничего! Скоро вернусь и возьмемся заново», — заявил Киркоров.

Некоторое время назад Киркоров сделал пластическую операцию по формированию пресса. Музыкант остался в восторге от результата, пусть и жаловался на неприятные ощущения сразу после врачебного вмешательства.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров задолжал налоговой службе крупную сумму денег. Музыкант обязан заплатить несколько миллионов рублей. Однако вместо решения финансовых проблем артист уехал на отдых.

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