Сумма растет: отдыхающий в Греции Киркоров задолжал налоговой миллионы рублей
Филипп Киркоров задолжал налоговой 3,3 миллиона рублей
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Почему поп-король не спешит с погашением долга?
Певец Филипп Киркоров задолжал налоговой службе крупную сумму денег. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Так, долг уже достиг отметки в 3,324 миллиона рублей. Сам артист в данное время находится на отдыхе, активно делясь фотографиями, в частности, хвастаясь своей новой фигурой.
Это не первая проблема Киркорова с финансами. В 2021 году он задолжал латвийскому банку 140 миллионов рублей за ипотеку.
Тогда дело удалось решить без ущерба для бизнеса и творчества благодаря адвокату Александру Добровинскому. Он же в 2022-м заявил об ошибке с налогами на два пентхауса Киркорова на Арбате.
Артист владеет роскошным двухэтажным объектом в центре Москвы площадью 537 квадратов. Он купил его два года назад у бывшего президента Киргизии.
Столичное «гнездышко» стоит около миллиарда рублей. Налог на недвижимость немалый — шесть миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров похвастался успехами сына.
Читайте также
94%
-0.02 102.75
0.18
Нашли ошибку?