«Папа — мой плюс»: дочь Сергея Жукова откровенно рассказала об отношениях с отцом

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Алексей Панков
Алексей Панков 27 0

Дочь Сергея Жукова травили в школе из-за популярности отца

«Папа — мой плюс»: дочь Сергея Жукова откровенно рассказала об отношениях с отцом

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Звездное родство стало настоящим испытанием для школьницы.

Дочь Сергея Жукова Ника рассказала журналистам о взаимоотношениях с отцом. Слова девушки приводит издание StarHit.

Ника призналась, что в детстве ее часто травили одноклассники. Все дело в звездном папе. Например, завистники считали, что девочке ставят хорошие оценки исключительно из-за него. Девушка добавила, что испытывала огромные психологические проблемы из-за этого.

«Мне было очень тяжело, и я долго с этим справлялась. Только недавно начала понимать, что папа — мой плюс, а не минус. До этого стеснялась. Но у нас были психологические разговоры с родителями, и они мне объяснили, что это нормально», — отметила Ника.

Сейчас девушка пробует себя в кинематографе. Ника посетила закрытую премьеру картины «Чижик-Пыжик возвращается», где сыграла начинающего блогера.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Жуков продолжает выпускать новые песни, несмотря на успех старых композиций. По его словам, популярные треки со временем надоедают.

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