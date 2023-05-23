Жена Жукова поздравила мужа с 47-летием и заявила о любви к нему «в каждом вздохе»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 89 0

Жена Жукова Регина Бурд трогательно поздравила мужа с 47-летием

Жена Жукова поздравила мужа с 47-летием и заявила о любви к нему «в каждом вздохе»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Поклонники умилились невероятной преданностью избранницы знаменитого артиста.

Супруга певца Сергея Жукова певица и бизнес-леди Регина Бурд оставила мужу трогательное поздравление с днем рождения в социальных сетях. Исполнителю исполнилось 47 лет. Брюнетка отметила, что очень дорожит избранником.

«Люблю тебя в каждом вздохе. С днем рождения, мой Сереженька», — написала женщина в личном блоге.

Помимо поздравления в посте была прикреплена совместная фотография пары. На ней обе знаменитости позируют плотно прижавшись друг к другу. При этом на Бурд нет косметики, она облачена в черную кофту, волосы собраны в незамысловатую прическу. Жуков же в темной толстовке, слегка улыбается и смотрит прямо в камеру. Из-за домашней простоты снимок кажется родным и естественным.

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Подписчики были в восторге от новой фотографии со звездами. Под постом преданные фанаты оставили множество комментариев. Одни содержали в себе комплименты, а другие — трогательные поздравления.

«С днем рождения легендарного певца, образцового семьянина и хорошего человека! Так держать!»

«Самые лучшие, люблю вас! С днем рождения, мой кумир!»

«Какая у вас добрая и красивая семья!» — написали пользователи сети.

Стоит отметить, что Бурд и Жуков в браке уже 15 лет. Они воспитывают троих наследников: 14-летнюю Нику, 12-летнего Энджела и пятилетнего Мирона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков неожиданно заговорил о пенсии.

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