Ты попробуешь это: Жуков рассказал, что им движет при выпуске новых песен

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 80 0

Жуков выпускает песни из-за желания порадовать публику чем-то новым

Ты попробуешь это: Жуков рассказал, что им движет при выпуске новых песен

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Известный песнями «Крошка моя», «Алешка» и другими хитами артист и спустя 30 лет после пика популярности не сбавляет обороты.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, известный песнями «Крошка моя», «Алешка» и другими хитами, рассказал, зачем он, несмотря на успех старых композиций, и сегодня старается создать что-то новое для фанатов. Как объяснил в беседе с «Известиями» Жуков, человек всегда должен пробовать что-то новое, даже если он вернется к уже привычному.

«На простом примере поясню. Можно сколь угодно, хоть каждый день есть борщ, оливье, селедку под шубой, но когда-то ты попробуешь поке, корн-дог, суши. Ты в любом случае это пробуешь, а потом приходишь домой и снова наворачиваешь пельмени — ту самую „Крошку мою“», — сказал Жуков.

Вместе с тем он добавил, что вечно слушать уже привычные композиции невозможно, они периодически надоедают. Поэтому важно разбавлять это новыми песнями.

«Питаться одними пельменями, во-первых, плохо для здоровья, во-вторых, ты не сможешь делать это всегда. Вот почему нужны свежая кровь, новые идеи, какие-то удивления. Мы точно знаем, выйдем, споем наши хиты и этого уже будет достаточно. Но все-таки профессиональные артисты, а профессиональность эту отличает как раз то самое желание идти дальше, а не стоять на месте», — отметил он.

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