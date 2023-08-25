Экс-агент ЦРУ заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах

Эксперт также рассказал об огромных потерях в украинской армии.

Высокие потери ВСУ обусловлены тем, что Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире одного из YouTube-каналов.

«Россия выпускает в пять-семь раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы. Представьте, что у вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших», — говорит эксперт.

О возросших потерях ВСУ свидетельствуют множественные видео в социальных сетях от родных и друзей погибших боевиков. Также Джонсон подчеркнул, что со спутников заметно большое количество новых захоронений националистов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-аналитик ЦРУ предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому незавидную участь.