Экс-агент ЦРУ заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Экс-агент ЦРУ Джонсон: РФ колоссально превосходит Украину в числе боеприпасов

Экс-агент ЦРУ заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах

Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Эксперт также рассказал об огромных потерях в украинской армии.

Высокие потери ВСУ обусловлены тем, что Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире одного из YouTube-каналов.

«Россия выпускает в пять-семь раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы. Представьте, что у вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших», — говорит эксперт.

О возросших потерях ВСУ свидетельствуют множественные видео в социальных сетях от родных и друзей погибших боевиков. Также Джонсон подчеркнул, что со спутников заметно большое количество новых захоронений националистов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-аналитик ЦРУ предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому незавидную участь.

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