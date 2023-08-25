Ради хайпа: молодежь на Украине глумится над могилами ВСУ
Украинцы снимают видео на кладбище и танцуют на могилах ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Tys; 5-tv.ru
Молодые люди снимают ролики на кладбище и выкладывают их в социальные сети.
Новое поколение украинцев все четче формулирует свою позицию по отношению к внешней политике родной страны. В соцсетях появляется много роликов с кладбищ, на которых дети убитых националистов ВСУ, а также их друзья, глумятся над могилами.
Их не смущает ничего вокруг: ни другие люди, ни неестественно огромные флаги, которые по задумке Киева должны видимо вызывать приступ патриотизма. А самое интересное, что лайки у таких роликов набираются гораздо быстрее, чем у видео с передовой.
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