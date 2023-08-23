«Переворот и потеря власти»: экс-аналитик ЦРУ предрек Зеленскому незавидную участь
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленскому нужно готовиться к свержению
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Сможет ли украинский лидер продержаться на своем посту?
Вероятность свержения президента Украины Владимира Зеленского действительно есть. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
По мнению эксперта, постоянно отказывающийся от мирных переговоров с Россией политик рискует столкнуться со скорым государственным переворотом. Джонсон считает, что для такого развития событий уже есть предпосылки, а сами украинцы порядком устали затягивать пояса из-за экономических проблем в стране.
«Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство. Я не верю, что Зеленский передумает и скажет: „Хорошо, давайте договариваться"», — размышляет он.
Специалист напомнил: именно киевские власти виноваты в том, что на Украине разразилась гуманитарная и демографическая катастрофа. Из страны уехало 13 миллионов жителей, а те, что остались, вынуждены выживать благодаря помощи друзей и коллег.
Ранее 5-tv.ru писал, как на самом деле актеры из «Сватов» относятся к Зеленскому.
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