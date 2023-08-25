В Женеве временно закрыли штаб-квартиру ООН

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 78 0

С чем связано такое решение?

В Женеве временно закрыли штаб-квартиру ООН

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Nowottnick

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Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли. Об этом решении сообщила представитель организации Алессандра Веллуччи, объяснив это соображениями безопасности.

При этом точная причина, по которой принимаются такие меры, не раскрывается.

«Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен», — добавляется в ее заявлении.

Прежде Россия закрыла въезд в страну для ряда чиновников Молдавии в качестве ответной меры на сокращение численности персонала российского посольства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия выразила протест посольству Японии в Москве в связи с предоставлением Токио официальной площадки для форума нежелательной организации.

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