Зрители не увидят продолжение фильма «Дюна» в 2023 году: причина

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 18 0

Премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» перенесли на весну 2024 года

Зрители не увидят продолжение фильма «Дюна» в 2023 году: причина

Фото: Кадр из трейлера фильма «Дюна: Часть вторая», реж. Дени Вильнёв, 2023 г.

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Что могло заставить создателей картины перенести релиз?

Legendary Entertainment и Warner Bros’ перенесли премьеру кинокартины «Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнева с начала ноября 2023 года на 2024 год из-за забастовки сценаристов и актеров. Об этом сообщает издание Deadline.

Релиз картины состоится не 3 ноября 2023 года, как ожидалось. Теперь выход фильма «Дюна: Часть вторая» запланирован на 15 марта 2024 года.

Показ сиквела фильма по мотивам романа американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта также может быть перенесен на Берлинском кинофестивале. Возможно, премьера второй «Дюны» в Берлине пройдет либо поздней зимой, либо ранней осенью.

Известно, что на венецианском кинофестивале долгожданный релиз продолжения легендарной саги уже состоялся.

Во второй части фильма повествуется о продолжении истории Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе, объединившегося с фрименами, чтобы отомстить убийцам его семьи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что съемки фильма «Дедпул 3» приостановили из-за забастовки актеров.

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