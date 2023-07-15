Съемки фильма «Дедпул 3» приостановили из-за забастовки актеров

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Дата выхода триквела назначена на май 2024 года. Но теперь неизвестно, успеют ли снять фильм к этому времени.

Съемки фильма «Дедпул 3» приостановили из-за забастовки актеров

Фото: Кадр из к/ф «Росомаха: Бессмертный», реж. Джеймс Мэнголд, 2013 г.

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Съемки фильма «Дедпул 3» пришлось приостановить из-за забастовки американской гильдии актеров SAG-AFTRA, сообщило издание Deadline. Это случилось спустя всего пару дней после того, как актер Райан Рейнольдс опубликовал в своем блоге первое фото с Хью Джекманом в роли Росомахи в картине.

Издание отметило, что третья часть фильма «Дедпул» стала первым крупным проектом, который заморозили из-за забастовки актеров. При этом прокат триквела назначен на май 2024 года. Но теперь неизвестно, успеют ли создатели снять фильм к этому времени.

Днем ранее актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант покинули премьеру фильма «Оппенгеймер», отправившись на забастовку поддерживать коллег

Забастовки начались еще в мае после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения об улучшении условий труда. Тогда недовольными оказалась Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. В связи с этим даже были прерваны съемки финального сезона сериала «Очень странные дела», приостановлено написание сценария для приквела американского сериала «Игра престолов» и многие другие проекты.

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